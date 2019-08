Funerali Diabolik, la Nord: «Parteciperemo con rispetto»

Arriva anche il comunicato della Curva Nord in occasione dei funerali di Diabolik

Questo il comunicato della Curva Nord pubblicato sui vari canali social in occasione dei funerali di Diabolik: «Parteciperemo ai funerali di Fabrizio come nel nostro stile, in assoluto rispetto, silenzio e compostezza. Onoreremo così il volere dei familiari. Tutte le tifoserie e i tanti amici di Fabrizio, che vorranno presenziare alle esequie, sono raccomandate di assumere un atteggiamento di educazione esemplare per tutta la cerimonia funebre. Non sarà di certo quel giorno il momento in cui cadere in squallide provocazioni, tese da sciacalli e occhi indiscreti. Chiunque voglia onorare il ricordo di Fabrizio, piuttosto che omaggiarlo con composizioni floreali, è invitato a partecipare alla raccolta fondi a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio che sarà organizzata sul posto: questo è il modo migliore per mantenere il ricordo di Fabrizio e rispettare soprattutto il volere suo e dei suoi familiari. IRRIDUCIBILI LAZIO».