Frosinone-Lazio, Immobile cercasi: ora servono i fatti del capitano

Dopo le tante parole successiva alle dimissioni di Sarri, ora serviranno i fatti del capitano della Lazio, che deve prendersi responsabilità

Dopo le parole spese per l’addio di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio, il capitano dei biancocelesti, Ciro Immobile, dovrà dimostrare i fatti.

Servirà infatti il suo apporto in zona gol per ottenere tre punti fondamentali, non solo a livello psicologico. La stagione della Lazio è infatti ormai compromessa, ma non del tutto da dimenticare. Si può ancora puntare alla qualificazione alla prossima Europa League, oltre che a vincere la Coppa Italia.