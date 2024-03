Frosinone-Lazio: ecco cosa controllerà la questura, occhio alle multe

Dopo i fatti accaduti con il Lecce, ora la questura di Frosinone sposterà l’attenzione su questo dettaglio contro la Lazio

Dopo quanto accaduto con il Lecce, dove nonostante la vendita dei vari settori dello stadio fosse vietata ai tifosi ospiti, la Questura di Frosinone sta indagando su chi ha falsificato i propri dati di residenza.

Contro la Lazio dunque, si presume che chi abbia pensato allo stesso inganno, al fine di aggiudicarsi un biglietto al di fuori del settore ospiti (tutto esaurito) possa essere scovato in fretta, e anche multato in base alla legge. I tifosi biancocelesti infatti, possono acquistare un biglietto soltanto per il settore ospiti.