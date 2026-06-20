Frosinone a un passo da Artistico! La Lazio lo cede, ma a Formello sorgono rimpianti?

Il Frosinone accelera per Gabriele Artistico! Vicino il trasferimento in gialloblù: tra rimpianti, numeri e dati

Il mercato in uscita della Lazio potrebbe sbloccarsi grazie al futuro di uno dei suoi giovani più interessanti, rientrato temporaneamente alla base dopo l’ottima parentesi vissuta in prestito. Gabriele Artistico, centravanti classe 2002, è finito al centro di fitte valutazioni di mercato dopo un’annata vissuta da grande protagonista. La sua situazione interna viene monitorata attentamente dai vertici capitolini guidati dal patron Claudio Lotito, poiché una cessione a titolo definitivo in questa primissima fase della sessione estiva garantirebbe una preziosa boccata d’ossigeno per le finanze romane. Per finanziare le operazioni in entrata e rispettare i paletti del saldo zero, la società ha assoluto bisogno di monetizzare attraverso i propri esuberi, trasformando il cartellino della giovane punta in una vera e propria risorsa strategica.

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Il forte pressing del Frosinone per Artistico

In questa complessa situazione si è inserito con grandissima determinazione il Frosinone, club neopromosso intenzionato a strutturare un organico giovane, motivato e qualitativamente valido per mantenere la massima categoria. I dirigenti ciociari hanno intensificato i contatti telefonici nelle ultime ore, esercitando un forte pressing sia sulla società proprietaria del cartellino sia sull’entourage del calciatore.

La trattativa per il trasferimento di Gabriele Artistico viene data per vicina alla conclusione, tanto da poter registrare a breve la prima vera operazione in uscita dell’estate biancoceleste. Per la punta capitolina si tratterebbe dell’occasione perfetta per misurarsi sul campo con maggiore continuità di impiego rispetto a quella avuta in passato, capitalizzando al meglio i significativi margini di crescita evidenziati durante l’ultimo percorso formativo in Liguria.

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Il parere etico e i numeri di Artistico

Privarsi in questo modo di un talento puro rappresenta una scelta profondamente errata e priva di lungimiranza. C’è chi avrebbe voluto dargli una chance in prima squadra durante il ritiro estivo per valutarne l’impatto sul campo, convinti che le sue doti fisiche avrebbero offerto una validissima alternativa tattica. A confermare lo spessore dell’attaccante sono i numeri di assoluto rilievo maturati con la maglia dello Spezia: ben 31 match disputati, arricchiti da 13 gol e un assist vincente, subendo soltanto 3 cartellini gialli a fronte di un solido 53% di titolarità. Cifre importanti che meritavano maggiore fiducia anziché una frettolosa cessione per fare cassa!