Frattesi sul caso scommesse: «Non bisogna dare subito sentenza, bisogna prima accertarsi delle cose»

Frattesi, l’ex Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni relative allo scandalo del calcio scommesse che ha sconvolto il pallone

Alla vigilia della difficile gara contro Inghilterra, decisiva per il pass a Euro 2024, Frattesi ha parlato dello scandalo riguardante il calcio scommesse. Le sue parole

CALCIO SCOMMESSE – C’è tanto dispiacere, siamo vicini ai ragazzi. Non è stato facile per noi, soprattutto nelle prime 24 ore. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, prima bisogna accertare le cose. Non si parla mai prima, me lo hanno insegnato da bambino