Frattesi Lazio, nuovo sondaggio dei biancocelesti! Vi è un’offerta: le ultime

Frattesi Lazio, la dirigenza capitolina posa lo sguardo in casa Inter! Sotto i riflettori il centrocampista classe ’99. E’ pronta un’offerta sul tavolo: i dettagli

Il mercato della Lazio continua a sorprendere, con la dirigenza biancoceleste che è ancora al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. La notizia freschissima arriva dal giornalista Orazio Accomando, che ha rivelato su X che i capitolini hanno messo gli occhi su Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter.

L’offerta della Lazio per Frattesi

La Lazio avrebbe già effettuato un sondaggio concreto per Frattesi e avrebbe preparato un’offerta da 25 milioni di euro per cercare di portare il giovane talento a Roma. Il centrocampista, che si è messo in evidenza con le sue prestazioni all’Inter, è ora nel mirino della Lazio, che cerca di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di qualità e prospettiva.

I possibili sviluppi della trattativa

La trattativa per Frattesi si preannuncia interessante, ma tutto dipenderà dalla risposta dell’Inter e dalle dinamiche del mercato in questa fase. Con l’offerta di 25 milioni, la Lazio ha fatto il suo primo passo ufficiale per l’acquisto del centrocampista e la situazione è destinata a evolversi nei prossimi giorni!

