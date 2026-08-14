Frattesi: «Con la Lazio incastro perfetto! Conosco Gattuso, so che persona è. Taylor e Rovella sono molto forti»

Davide Frattesi, nuovo centrocampista biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi. Le dichiarazioni

Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio! Il centrocampista ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club ripercorrendo i momenti più salienti precedenti il ritorno a Roma e tanto altro. Di seguito le sue dichiarazioni:

RITORNO A CASA – «Quando sono giornate del genere qualsiasi caso, poi avanti e indietro, avanti e dietro, però è sempre come si dice, l’attesa aumenta il desiderio, quindi è stata stancante, però bella e ne è valsa la pena. Quando sono arrivato, tutte le strade che facevo quando ero piccolo che mi allenavo ad Agostiniana, quindi direi di sì».

RESPONSABILITA’ – «A 26 anni credo pure che sia arrivato il momento di prendersi delle responsabilità importanti e me le prendo super volentieri».

RAPPORTO TIFOSI E CENTRALITA’ – «Anche prima all’Inter avevamo instaurato questo tipo di rapporto con i tifosi in cui nonostante giocassi poco, poi alla fine comunque siamo sempre andati d’accordo, con degli alti e bassi, ma d’accordo. Questo coinvolgimento con tutti i tifosi mi ha fatto tanto piacere perché poi era un periodo che mi dovevo risentire al centro del progetto, no? Quindi mi fa piacere, mi carica mi carica abbastanza, ecco».

MERCATO – «Già a gennaio comunque eravamo eravamo stati abbastanza vicini, poi per una serie di cose non siamo riusciti a chiudere e quest’anno me l’hanno detto un paio di giorni fa, quindi c’è stato proprio solamente il tempo di dire sì e mettere a posto le carte, non è che c’ho avuto sti grandi dubbi».

INCASTRO GIUSTO – «Questo è un momento dove io ho bisogno di risentirmi importante e ho già individuato questo come il luogo dove poterlo fare e poi per fortuna pure la società e il mister la pensavano così, quindi è credo che sia che sia perfetto, no?».

MENTALITA’ – «Partecipavo da un momento un po’ così quando è morta nonna. E però diciamo che fondamentalmente come caratteristica principale si è la mentalità credo che sia sai quelle quelle che metti sulle statistiche di FIFA 100».

NUMERO 16 – «Da quando la indosso, porta bene. Sono 7-8 anni che che me la giro, anche perché prima ad Ascoli avevo preso il 30 facendo zero gol, quindi ho detto devo cambiare. E il 16 è un altro numero che mi piace e quindi adesso me lo porto fino a fine carriera».

GATTUSO – «Ritrovo Rino, sì. E sentivo più lui che che la mia fidanzata in questi giorni. Il mister l’avevo avuto già in nazionale, poi purtroppo è andata come è andata, quindi sono contento di ritornare a lavorare con lui perché so come ragiona, so soprattutto che persona è, quindi sono proprio contento. Oggi quando l’ho visto, l’ho abbracciato».

CENTROCAMPO, TAYLOR E ROVELLA – «L’anno scorso le partite le vedevo e sono due giocatori molto forti. Poi abbiamo parlato con Rove, mi ha detto dammi una mano a condurre il centrocampo. No, è un bel centrocampo».

MANCINI – «Ho parlato con mister Mancini e insomma mi ha chiesto cosa ne pensassi un po’ della scelta e quello che mi ha detto è l’importante è che giocassi, quindi è stato anche lui fondamentale nella scelta di di venire qui».

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