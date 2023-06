Francia-Italia Under 21, parte male l’europeo per Nicolato

Francia-Italia, termina con una sconfitta la gara d’esordio degli azzurri di Nicolato negli europei di categoria

Termina 2-1 la sfida tra la Francia e l’Italia Under 21 di Nicolato, che non consente agli azzurri di conquistare i primi tre punti della fase a gironi. A decidere il match sono state le reti siglate da Kalimuendo al 22′, il pari siglato da Pellegri al 36′. I blues vincono la gara grazie al gol realizzato da Barcola al 62′. I francesi hanno giocato il finale di gara in dieci per l’espulsione al 83′ di Badè al 83′.