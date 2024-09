Francia, Guendouzi: «Vittoria che fa ben sperare per il futuro. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto». Le parole del giocatore

Matteo Guendouzi al termine del match contro il Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Subito un giudizio sul suo collega di reparto e prossimo avversario nel derby di Roma Manu Koné. Le sue parole.

PAROLE– «Ha fatto un’ottima partita. Ci ha aiutato molto nel recupero palla ed è stato molto pulito. Spero che non faccia questa partita durante il derby (ride, ndr). Una vittoria che fa ben sperare per il futuro, penso che tutti siano riusciti a fare una buona partita. Questo è molto positivo per il gruppo e per il girone di Nations. Non importa in quale posizione giochi nel club o in quale stadio giochiamo, dobbiamo dare tutto in campo. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto».