Francesco Oppini a JUVENTUSNEWS24.COM: «Soulè alla Roma? Mi dispiace che lo abbiano ceduto. Vi spiego perché». Le parole dell’opinionista

Francesco Oppini, opinionista calcistico, personaggio televisivo e soprattutto noto tifoso bianconero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 di tutti i temi più caldi che riguardano proprio la Vecchia Signora.

Soulè è ufficialmente un giocatore della Roma. Credi che la Juventus lo rimpiangerà?

«A me dispiace averlo ceduto, perché è un ragazzo serissimo, un grande professionista. Io l’ho anche conosciuto, è una persona di cuore, un ragazzo molto a modo, però servivano dei sacrifici in questo momento per comprare altro. Non c’era una soluzione differente. E quindi questo, purtroppo, potrebbe in futuro pesarci molto. Io mi auguro di non rivivere cose stile Thierry Henry».

