Cuomo sullo stadio Flaminio: «Da capire la posizione della Lazio»

Francesco Cuomo, portavoce del comitato Laziali per lo Stadio Flaminio, ha chiesto chiarezza al comune e alla società biancoceleste

Francesco Cuomo, portavoce del comitato Laziali per lo Stadio Flaminio, ha dichiarato:

«Nella giornata di ieri abbiamo inviato una richiesta di incontro all’Assessore allo Sport di Roma Capitale dott. Alessandro Onorato per capire quali sono le intenzioni di questa amministrazione in merito alla riqualificazione dello Stadio Flaminio e per capire se c’è o meno un interesse ufficiale da parte della S.S.Lazio per la presa in carico dello stesso. La campagna elettorale è finita e ci aspettiamo da parte di questa amministrazione una posizione chiara».