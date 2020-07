FOTOGALLERY – Le maglie “HOME” e “THIRD” per la prossima stagione

La Lazio ha mostrato in anteprima la prima e terza maglia che verranno indossate nel corso della prossima stagione sportiva.

La Lazio si rifa il look in vista della nuova stagione sportiva 2020-2021.

Questa sera contro il Brescia ci sarà l’esordio della nuova maglia “Home” firmata Macron per le gare casalinghe. Un classico celeste con aggiunta di dettagli a righe bianche intorno al collo. Calzoncini bianchi accompagnati da calzettoni molto particolari che sfumano dal celeste al bianco.

Contro il Napoli invece, anche se non in maniera ufficiale come dichiarato ieri dal responsabile marketing Marco Canigiani, potrebbe esordire la nuova terza maglia, anch’essa mostrata in anteprima. Una divisa total-blu navy con dettagli celesti intorno al collo.

Ecco la gallery con le immagini delle divise (Foto Ufficio Stampa Macron)