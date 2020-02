FORMELLO Scattano le prime prove tattiche in vista dell’Inter

FORMELLO, le ultimissime dalla seduta mattutina di allenamento svolta al campo centrale del “Mirko Fersini”

La Lazio si è riunita questa mattina al campo centrale del Centro Sportivo “Mirko Fersini” per una seduta di allenamento fissata alle 11:00. All’inizio i biancocelesti hanno effettuato un riscaldamento atletico per poi svolgere delle esercitazioni sul possesso palla con l’utilizzo di torelli. In seguito il gruppo si è concentrato sulla forza grazie a degli elastici. Verso la fine della seduta sono scattate le prime prove tattiche in vista di Lazio-Inter in programma domenica 16 febbraio alle ore 20:45. Previsto per domani pomeriggio un altro allenamento.