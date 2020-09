Formello, ripresa per i biancocelesti: migliorano Leiva e Cataldi

La Lazio è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo di Formello: migliorano le condizioni di Leiva e Cataldi.

Dopo l’ultima amichevole disputata ad Auronzo di Cadore contro il Vicenza, la Lazio è tornata ad allenarsi a seguito di due giorni di riposo comandati dal tecnico Simone Inzaghi.

Ancora assenti i Nazionali, Immobile, Acerbi, Milinkovic-Savic, Strakosha, Marusic, Badelj, mentre è rientrato il giovane Armini. Fino alla prossima amichevole contro il Frosinone, in programma sabato 12 alle ore 18:00, i biancocelesti effettueranno una seduta al giorno, ad eccezione di mercoledì, in cui è prevista una doppia seduta.

Migliora Lucas Leiva, allenatosi per buona parte del tempo con i compagni: ad Auronzo ha saputo gestirsi, il programma di recupero procede nel migliore dei modi cosi come per Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, oggi in Paideia, sta smaltendo il problema alla caviglia destra. Domani, ore 18:00, la ripresa degli allenamenti.