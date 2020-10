FORMELLO – Niente Radu e Correa, Ramos salta l’Inter. In campo riecco Lulic!

Al Fersini confermate le notizie non idilliache già attese: Radu e Correa out, a parte Ramos.

A Formello riecco la Lazio, ma non Stefan Radu. Il romeno ha accusato un problema alla coscia, non ci sarà con l’Inter. Non c’è neanche Correa, che ha dato forfait con l’Atalanta per un risentimento lombare e che ha qualche chance in più di essere in campo coi nerazzurri. Hoedt non è stato ufficializzato, Muriqi è ancora alle prese con l’infortunio procuratosi in un’amichevole della preseason col Fenerbahce. La notizia è il capitan Lulic, che si rivede sul rettangolo verde per una blanda corsa ed esercitazioni in scarpe da ginnastica. I problemi alla caviglia sono noti, lo stop dura ormai da 8 mesi, ma il bosniaco farà di tutto per convincere Inzaghi a inserirlo in lista nel corso della stagione. Infine Ramos si allena a parte, ma ha almeno altri 10 giorni e salterà quindi sicuramente la gara di domenica.

Domani è già rifinitura, e le scelte sono quasi obbligate. In difesa Ramos e Radu out, Vavro ha la pubalgia: Patric-Acerbi-Bastosa sarà il terzetto titolare. Il resto della quadra dovrebbe essere confermato, e se Correa domani farà la rifinitura darà il cambio a Caicedo a gara in corso. L’alternativa è che Inzaghi non decida di inserire Escalante avanzando uno tra Luis Alberto e Milinkovic. La Lazio sfida l’Inter, ma è già emergenza.