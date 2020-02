FORMELLO Lazio, il ritorno di Luis Alberto. Da valutare alcuni ballottaggi

FORMELLO Lazio, le ultimissime dal campo centrale del centro sportivo “Mirko Fersini” in vista del match contro l’Inter allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno al match fra la Lazio e l’Inter e oggi c’è stata una nuova seduta di allenamento a Formello. Nella preparazione di questo pomeriggio sono continuate le prove tattiche anti-Inter: Luis Alberto è tornato in gruppo dopo aver saltato la seduta di ieri per influenza. Unico assente è stato Lulic: dopo l’operazione svolta ieri, il bosniaco è stato dimesso in giornata e sarà indisponibile per almeno 20 giorni. Al suo posto ci sarà sicuramente Jony che giocherà per la seconda volta di fila da titolare. Lukaku è regolarmente fra i biancocelesti insieme al cambio di fascia Marusic-Lazzari. C’è il solito dubbio da sciogliere in attacco su chi sarà al fianco di Immobile: sono state provate nel pomeriggio entrambe le alternative, prima con Correa e poi Caicedo. Ancora tutto da decidere anche in difesa con Luiz Felipe in ballottaggio con Patric. Acerbi e il ritorno di Radu sono una garanzia. Domenica scenderà di nuovo in campo Milinkovic, dopo la squalifica che l’ha bloccato per la trasferta di Parma.