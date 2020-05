Lazio, Formello come una città: centro sportivo potenziato con studi medici

Lazio, Formello potenziato con tre studi medici: il centro sportivo diventa una vera e propria città dotata di ogno comfort

La Lazio ha risposto all’Emergenza Coronavirus potenziando il Centro sportivo di Formello. La struttura, infatti, è stata arricchita con tre nuovi studi medici dotati di apparecchiature all’avanguardia per svolgere tutti i controlli necessari per il tipo di attività svolta.

Una vera e propria cittadina a tinte biancocelesti che conta anche: tre centri fisioterapici e palestre; cinque campi; diciannove spogliatoi e cinquanta posti letto indipendenti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli ampi spazi di Formello sono utilissimi per le distanze sociali imposte in questo momento.