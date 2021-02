Formello, passi avanti per Radu verso il recupero. Marusic a riposo

Le ultime da Formello in vista del match contro il Bologna di sabato. Prove tattiche che scatteranno domani, Radu corre verso il recupero

La Lazio comincia a pensare al Bologna e mette da parte il Bayern, almeno per ora. Troppo importante il campionato, con i biancocelesti tra i più in forma del momento. La squadra si è riunita a Formello per la seduta mattutina, ma le prove tattiche scatteranno domani. Riscaldamento, poi possesso palle e partitella, alla quale non prendono parte Reina, Milinkovic, Correa e Immobile. Allunghi per Acerbi, Lazzari e Lulic, mentre non si è visto in campo Marusic, così come Escalante che è squalificato. Luiz Felipe segue da bordo campo l’allenamento in stampelle, per lui il recupero è fissato ad aprile.

La lieta notizia è il lavoro blando di Radu: corsetta in scarpe da ginnastica per il romeno, reduce dall’intervento per un’ernia inguinale. La speranza è che possa tornare a disposizione nel giro di due settimane.

Inzaghi ha diverse opzioni in difesa per la gara contro il Bologna. Confermare la difesa vista contro Bayern e Sampdoria, con Patric e Musacchio ai lati di Acerbi, o riproporre Hoedt, con Acerbi dirottato sul centrosinistra.