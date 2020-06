FORMELLO Lazio, ritmi alti in allenamento: si rivede Vavro

Lazio, a Formello la squadra di Inzaghi inizia a fare sul serio: lavoro atletico per i biancocelesti, si rivede anche Vavro

Tanto lavoro atletico sul campo di Formello. La Lazio scalda i motori in vista del ritorno in campo: riscladamento a secco con elastici, tappetini ed ostacoli, solo nel finale il pallone. La seconda parte dell’allenamento ha visto una partitella casalinga incentrata sul possesso palla e per concludere allunghi sui 25 metri. Presente come sempre la spinta di Inzaghi che ha spronato i suoi ragazzi a dare il massimo.

Lavoro differenziato per Denis Vavro che si è rivisto in campo dopo i problemi fisici causati da uno strimaneto; non preoccupa Leiva che ha completato la sgambata. Milinkovic, invece, è stato risparmiato durante la partitella canonica per un fastidio al ginocchio.