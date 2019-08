Formello – Alle 18:00 primo allenamento vista derby

Formello, squadra in campo nel pomeriggio per il primo allenamento in vista di domenica

La Serie A è appena cominciata ma non poteva esserci inizio migliore di quello di quest’anno. La Lazio dopo aver espugnato Genova battendo per 3-0 la Sampdoria di Di Francesco è già attesa da una sfida importante. Domenica infatti sarà già derby: biancocelesti contro giallorossi per un match che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Nella prima la Roma non è andata oltre il pareggio, la Lazio invece è galvanizzata dalla vittoria. Oggi alle 18:00 la compagine di Inzaghi sarà tutta a Formello per il primo allenamento della settimana. Meno 5 al derby della Capitale.