FORMELLO La Lazio prova la formazione anti Genoa: torna Immobile, ballottaggio sulla fascia

FORMELLO / Probabile formazione e sintesi dell’allenamento svolto dalla Lazio in vista del match di domenica 29 settembre contro il Genoa

Completato il primo dei due allenamenti a disposizione della Lazio per preparare la gara contro il Genoa. Il tecnico Simone Inzaghi può contare su tutti i calciatori in rosa, l’infermeria è completamente vuota. Radu ha smaltito l’influenza, riprenderà il posto da titolare a sinistra di Acerbi. Nel centro-destra dovrebbe essere utilizzato Luiz Felipe, in ballottaggio con Vavro e Bastos. Altro dubbio sulla corsie esterne: a destra Marusic (squalificato in Europa League) è favorito su Lazzari, mentre a sinistra quasi sicuramente tornerà Lulic. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Lucas Leiva che invece contenderà la maglia da titolare a Parolo.

IN ATTACCO TORNA IMMOBILE – Dopo la panchina di San Siro, Immobile si riprende il centro dell’attacco. Il bomber napoletano avrà al suo fianco uno tra Correa e Caicedo, entrambi in forma e scalpitanti. L’argentino parte di poco avanti rispetto l’ecuadoriano, ma in ogni caso ci sarà un avvicendamento a partita in corso.