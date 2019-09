Immobile, a Milano un altro confronto con la società: i dettagli

Altro confronto mercoledì tra la società e Ciro Immobile

Ha tenuto banco per tutta la settimana quanti accaduto tra Immobile e Inzaghi durante la gara contro il Parma. La reazione del bomber biancoceleste al cambio non è piaciuta all’allenatore e alla società. Le scuse sono prontamente arrivate, contro l’Inter Immobile ha giocato solo uno spezzone di partita, e proprio mercoledì c’è stato un altro confronto con la società.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il problema sembra essere rientrato già sul nascere, come ha confermato anche il ds Tare, ma un chiarimento era doveroso per riportare la serenità e lasciarsi tutto alle spalle in modo definitivo. Presenti a colloquio anche i procuratori del numero 17 che hanno seguito il giocatore nella trasferta milanese.