Formello, differenziato per Muriqi, squadra in palestra

La Lazio si ritrova al Fersini di Formello. Assenti Acerbi, Lulic, Leiva e Fares, che non ci saranno con il Napoli. Acerbi e Fares potrebbero farcela in extremis per il Milan. La squadra ha lavorato in palestra, nel consueto defaticante del giorno dopo la partita. L’unica nota lieta arriva da Muriqi, che non era stato convocato per la trasferta in Campania e che ha effettuato un lavoro differenziato: punta a rientrare almeno nella lista dei convocati per il Napoli.