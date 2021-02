Cambio di programma per la squadra di Simone Inzaghi, che non scenderà in campo a Formello per la seduta pomeridiana

La squadra di Simone Inzaghi si è radunata questa mattina a Formello per la prima delle due sedute d’allenamento previste in giornata. Ma c’è un cambio di programma: annullata la seduta pomeridiana, il gruppo squadra riprenderà gli allenamenti domani in vista del match contro il Cagliari.