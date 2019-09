Formello, Radu regolarmente in gruppo. Si rivedono Djavan Anderson e Casasola

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello dopo la sconfitta contro l’Inter. Smaltita l’influenza è tornato in gruppo Stefan Radu

Alle 15:00 è scattato il primo allenamento con vista Genoa per la Lazio. Sul prato verde di Formello è andato in scena una seduta tecnica che ha coinvolto soltanto i subentranti di ieri o chi non ha giocato. Ha smaltito l’influenza Stefan Radu, tornato regolarmente in campo. Dopo il rientro nei giorni scorsi di Durmisi, sono stati aggregati quest’oggi al gruppo anche Casasola e Djavan Anderson, che di consueto svolgono allenamenti in orari differenti dalla squadra.

ALLENAMENTO – La seduta è iniziata con un possesso palla iniziale seguito da una partitella a campo ridotto, decisa da Ciro Immobile. I titolari di San Siro invece, hanno svolto soltanto lavoro di scarico in palestra. Nella seduta di domani mattina Inzaghi ritroverà tutto il gruppo e inizierà a preparare la sfida con il Genoa.