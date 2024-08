Formazioni UFFICIALI Udinese Lazio: le scelte di Baroni

Formazioni ufficiali Udinese-Lazio: le scelte di Runjaic e Baroni per il match valido per la seconda giornata di Serie A

Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Lazio, match valido per la seconda giornata di questo campionato. Marco Baroni sceglie questo undici per dare la caccia ad altri tre punti in questa stagione 2024/25.

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlström, Kamara; Thauvin; Brenner, Lucca. All. Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.