Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici

3 ore ago

Mp Bagno a Ripoli (FI) 28/05/2024 - Play Off campionato di calcio Primavera / Roma-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 24a giornata del torneo

Tutto pronto per Milan Lazio Primavera! Sono state svelate le formazioni ufficiali della gara che andrà in scena a breve in casa rossonera (ore 13) tra gli uomini di Giovanni Renna e quelli di Francesco Punzi. Vi riportiamo le decisioni in merito alla presente sfida valida per il 24° turno del torneo.

MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango. A disposizione: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.

