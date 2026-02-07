News
Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici
Tutto pronto per Milan Lazio Primavera! Sono state svelate le formazioni ufficiali della gara che andrà in scena a breve in casa rossonera (ore 13) tra gli uomini di Giovanni Renna e quelli di Francesco Punzi. Vi riportiamo le decisioni in merito alla presente sfida valida per il 24° turno del torneo.
MILAN: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango. A disposizione: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.
Lazio Primavera, Serra decide la partita con il Milan! Successo esterno per i biancocelesti
Lazio Primavera, la formazione U 20 di mister Francesco Punzi ha portato a casa tre punti importanti nella trasferta sul...
