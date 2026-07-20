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Formazioni ufficiali Lazio Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Lazio Lazio Primavera: i tecnici hanno diramato le scelte per il test odierno! Le ultime
La Lazio guidata da Gennaro Gattuso si sta allenando al meglio presso il centro sportivo di Formello! Nella giornata odierna, lunedì 20 luglio, dalle ore 18 vi sarà il test a porte chiuse in programma con la Primavera biancoceleste di mister Francesco Punzi. Un match estivo utile a capire come procede la preparazione delle squadre. Vi riportiamo di seguito le formazioni ufficiali:
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LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Zaccagni, Noslin, Dia; Ratkov. A disposizione: Allenatore: Gennaro Gattuso
LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostini, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. A disposizione: Allenatore: Francesco Punzi.
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