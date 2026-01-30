Connect with us

Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 23a giornata di Serie A 2025/26

A un passo da Lazio Genoa! Sono state svelate le formazioni ufficiali della gara che andrà in scena allo Stadio Olimpico tra gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di Daniele De Rossi. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45. Vi riportiamo le decisioni in merito alla presente sfida valevole per il 23° turno del campionato di Serie A 2025/26.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.

