News
Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 23a giornata di Serie A 2025/26
A un passo da Lazio Genoa! Sono state svelate le formazioni ufficiali della gara che andrà in scena allo Stadio Olimpico tra gli uomini di Maurizio Sarri e quelli di Daniele De Rossi. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45. Vi riportiamo le decisioni in merito alla presente sfida valevole per il 23° turno del campionato di Serie A 2025/26.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.
LEGGI ANCHE: Futuro Romagnoli: stasera dopo la partita l’ultimo confronto con la Lazio
News
Lazio Genoa LIVE 0-0: intervento provvidenziale di Marusic su Vitinha
Lazio Genoa: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 23a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Leite Lazio, in programma lo scambio di documenti! Le ultimissime
Leite Lazio, ci siamo! Il ragazzo si avvicina sempre più ai biancocelesti: previsto lo scambio dei documenti. Gli ultimi aggiornamenti...
Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 23a giornata di Serie A...