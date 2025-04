Condividi via email

Sono state annunciate pochi istanti fa le formazioni ufficiali di Lazio e Bodo Glimt, che si affrontano questa sera all’Olimpico

Tra pochi minuti Lazio e Bodo Glimt scenderanno in campo per disputare la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti dovranno rimontare lo 0-2 della gara di andata e per farlo, Baroni potrà contare sulla presenza di Castellanos, assente nel primo confronto.

A centrocampo ci saranno Rovella e Guendouzi, con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto del Taty. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Bodo Glimt (4-3-3): In attesa…