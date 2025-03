Formazioni ufficiali Germania Italia: decisione su Rovella

Germania Italia, le scelte dei due allenatori per questa sensazionale sfida di Nations League: la decisione definitiva su Rovella

Sono finalmente state rese note le formazioni ufficiali della sfida Germania Italia prevista per questa sera. Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, parte in discesa per i padroni di casa, che hanno due risultati su tre per accedere alla semifinale. Luciano Spalletti ha deciso di tenere Zaccagni e Rovella della Lazio con sé in panchina almeno per l’inizio. Le formaizoni:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Comuzzo, Politano, Raspadori, Rovella, Ruggeri, Frattesi, Lucca, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Gross, Burkardt, Amiri, Undav, Leweling, Bisseck, Adeyemi, Raum, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.