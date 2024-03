Formazioni ufficiali Francia Cile: la scelta di Deschamps su Guendouzi

Formazioni ufficiali Francia-Cile: la scelta di Didier Deschamps su Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio

Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Cile, amichevole in programma questa sera. Didier Deschamps ha deciso di far partire dalla panchina il centrocampista della Lazio, Mateo Guendouzi. Una buona notizia per Tudor in vista della sfida di sabato contro la Juve.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Hernandez, Konaté, Saliba, Clauss; Camavinga, Tchouameni, Fofana; Mbappé, Giroud, Kolo Mouani. All.: Deschamps.

CILE (4-2-3-1): Bravo; Suazo, Diaz, Lichnovsky, Isla; Nuñez, Echeverria; Dávila, Sanchez, Osorio; Vargas. All.: Gareca.