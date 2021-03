Lazio Torino, Fontani: «Venerdì si deciderà sul rinvio o vittoria a tavolino»

Le dichiarazioni di Lorenzo Fontani sul rinvio del match tra Lazio e Torino o sull’eventuale assegnazione della vittoria a tavolino

Lorenzo Fontani, giornalista Sky Sport, è intervenuto nel corso del prepartita di Lazio-Torino sugli sviluppi della situazione legata al rinvio o all’assegnazione della vittoria a tavolino.

Queste le sue parole: «Il giudice sportivo deciderà venerdì sul 3-0 a tavolino oppure la palla passerà alla Lega Calcio che deciderà un’eventuale data per il recupero. In caso di sconfitta a tavolino, il Torino farà ricorso, e a quel punto difficilmente non verrà accolto, alla luce del precedente di Juventus-Napoli».