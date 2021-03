Fonseca sogna il quarto posto: «Non è facile, ma vogliamo lottare»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo il passaggio del turno in Europa League. Le sue parole sul quarto posto

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno contro lo Shakhtar, Paulo Fonseca ha parlato dell’obiettivo quarto posto della sua Roma:

«Non è facile, in Italia abbiamo squadre molto forti. Sono squadre che giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l’Europa League e vogliamo lottare per entrare nelle prime quattro. Non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine».