Folorunsho Lazio, si scalda la pista: previsti NUOVI contatti in giornata. SPUNTA un indizio importante. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si sta scaldando la pista collegata a Michael Folorunsho. L’ex laziale pensa solo al suo gran ritorno a Formello. Sono previsti contatti in giornata tra le parti. Un indizio supplementare: il pupillo di Baroni, in uscita dal Napoli, sta cercando casa a Roma. Non è detto sia da mettere in relazione con l’ipotesi di trasferimento, perché qui vive la sua famiglia e ha appena siglato un nuovo contratto.

Un investimento immobiliare è normale. Tuttavia De Laurentiis lo deve cedere

e Lotito, a determinate condizioni, può entrare in azione.