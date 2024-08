Folorunsho Lazio, Lotito ha il SI’ del centrocampista. Ma NON basta: ora serve QUESTA offerta

Folorunsho Lazio, Lotito ha già il sì del centrocampista. Ma questo non basta: ora serve un’offerta di questo tipo. Ultime

Come spiega il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha già il sì di Michael Folorunsho al trasferimento in biancoceleste. Ma la volontà del calciatore, quando di mezzo c’è sempre De Laurentiis, non basta.

Lotito vorrebbe provare a rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli fino all’ultimo proverà a venderlo al miglior offerente. Il costo del cartellino è 12 milioni, ci si potrebbe riprovare inserendo un obbligo di riscatto ma abbassando le cifre in ballo.