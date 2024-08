Folorunsho Lazio, Pedullà RIVELA: «Due squadre in FORTE pressing ma LUI ha una sola priorità»

Folorunsho-Lazio, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sul centrocampista del Napoli che piace ai biancocelesti

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così di Folorunsho, obiettivo del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Anche il Rennes in serata ha chiesto informazioni per Micheal Folorunsho. Il direttore sportivo dei francesi, Frederic Massara, è una vecchia conoscenza del calcio italiano e ha individuato nel centrocampista classe ’98 un possibile rinforzo da regalare al tecnico Stéphan. Ma lui vuole ancora aspettare, la Lazio resta in testa ai suoi desideri. E la Fiorentina è pronta a intervenire negli ultimissimi giorni di mercato».