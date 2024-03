Foggia su Lazio-Udinese: «Ecco che match mi aspetto domani sera»

Foggia, l’ex biancoceleste alla vigilia della gara che chiuderà il turno di campionato rilascia a riguardo queste parole

Ai microfoni de Il Messaggero alla vigilia della gara tra Lazio-Udinese, ha parlato Pasquale Foggia il quale sulla partita rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Mi aspetto un match inizialmente contratto. L’Udinese sta vivendo una stagione diversa da quello che sperava, la Lazio è appena uscita dalla Champions League e ha bisogno di punti per ripartire. È una sfida perfetta da interpretare per i bianconeri, che per me possono affrontare l’incontro con meno responsabilità. Quando si lotta per la salvezza anche un punto a Roma può essere prezioso. Con 34-35 punti ci si può sentire al sicuro