Focolari: «Se Lazzari sta bene, è una follia tenerlo fuori per mettere Marusic»

Ai microfoni di RadioRadio Furio Focolari su BVB-Lazio

Ai microfoni di RadioRadioLoSport è stata presentata la gara di Champions tra Borussia Dortmund e Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo F. Ecco le parole di Furio Focolari

«Chiedo alla Lazio di fare lo stesso risultato del Club Brugge. Credo però sia occasione irripetibile, ci si gioca addirittura il primo posto nel girone, se ce lo avessero detto mesi fa ci saremmo messi a ridere. Mettere Marusic sarebbe un errore clamoroso, non devi aspettare i centrocampisti del Borussia, se parti con le ripartenze e Lazzari non c’è, ti togli il trenta per cento delle sue possibilità. Probabilmente Lazzari non sta bene. Mi aspetto un’impresa, ma se la formazione è questa la vedo dura».