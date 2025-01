Focolari deluso: «La Lazio ha snaturato troppo il suo gioco, e Pairetto non mi è piaciuto, ecco il motivo»

Le parole dell’ex radiocronista Furio Focolari dopo la sconfitta della Lazio nel Derby contro la Roma di ieri sera

Furio Focolari ha parlato a Radio Radio dopo la sconfitta della Lazio contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio ha giocato discretamente nel secondo tempo ma ha snaturato il suo gioco. Io credo che Ranieri questa sera ha fatto calcio, ha dato una lezione a Baroni. Nel secondo tempo la Roma si è difesa bene. L’arbitro non mi è piaciuto, Mancini ha fatto 5 falli e non è mai stato ammonito, ma è stato comunque ininfluente ai fini del risultato. L’espulsione di Castellanos probabilmente non c’è, ma la partita era finita».