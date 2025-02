Focolari non ha dubbi: «Pareggio del Napoli non meritato, ecco perchè la Lazio ieri ha perso due punti»

Focolari non ha alcun dubbio: le dichiarazioni del giornalista dopo il pareggio della Lazio con il Napoli. Il commento

Furio Focolari ha parlato a Radio Radio dopo il pareggio della Lazio contro il Napoli.

LE PAROLE – «Avrei firmato per un pareggio, ma vista come è andata la partita la Lazio ha perso due punti. Il pareggio del Napoli non è meritato, la squadra di Conte ha fatto un tiro in porta segnando due gol. La Lazio ha avuto una palla gol clamorosa con Isaksen, oltre al gol annullato per centimetri di Zaccagni. Il Napoli fa il terzo pareggio, questo è arrivato nel finale con un gol bellissimo di Dia».