Florenzi ritarda, Kolarov si arrabbia: «Con chi c***o parla?» VIDEO

Aleksandar Kolarov palesemente nervoso nei confronti di Florenzi

Talvolta il rientro in campo per tentare di dare la scossa può portare a un po’ di nervosismo. Questo è quanto accaduto nell’intervallo di Sampdoria-Roma, quando l’ex Lazio Aleksandar Kolarov ha ripreso platealmente Alessandro Florenzi colpevole di aver ritardato l’ingresso in campo per parlare con qualcuno nel tunnel dello stadio Ferraris di Genova. Il classe ’91, dopo essere stato chiamato da alcuni compagni di squadra, è arrivato e con un cenno d’intesa rivolto al serbo di Belgrado si è messo a capo della fila. Ecco di seguito il video del siparietto.

LE PAROLE DI KOLAROV – «Chiamate Florenzi per favore, con chi cazzo sta parlando?».