Flachi a Sampnews24: «Spalletti un allenatore navigato, ha avuto qualche problema all'inizio, ma ora...»

Francesco Flachi ha parlato in esclusiva a Sampnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Un ultima domanda sulla Nazionale: è da quanto visto contro Belgio e Israele che deve ripartire Spalletti?

«Sì, assolutamente sì. E mettiamoci dentro anche la grande prestazione contro la Francia, perché nessuno si aspettava una vittoria con questo risultato giocando a calcio. Spalletti è un allenatore navigato, che negli ultimi anni ha portato un calcio molto bello. È normale che all’inizio possa aver avuto qualche problemino, perché passare dai club alle Nazionali è sempre diverso, e per lavorare e far capire certi movimenti serve il proprio tempo. Ora sembra ci sia l’amalgama giusta, i giocatori hanno fatto gruppo e siamo diventati una squadra che può dare fastidio. Poi si dovrà vedere come renderanno in competizioni importanti e contro avversari di livello, ma in questo momento possiamo dare noia a chiunque».

