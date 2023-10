Flachi: «Serie A? Milan e Inter davanti, poi…»

L’ex calciatore Francesco Flachi ha detto la sua sul campionato di Serie A e la lotta Champions dopo Inter e Milan

Avversario di mille battaglie contro la Lazio, l’ex calciatore della Fiorentina Francesco Falaschi ha detto la sua a CalcioNews24 sulla lotta Champions, includendo la compagine viola (senza menzionare quella biancoceleste) nella gara dopo Milan e Inter.

ESAGERATO PENSARE LA FIORENTINA IN CHAMPIONS – «No, non si esagera. Poi è vero che Milan ed Inter hanno qualcosa in più. Anche la Roma stessa forse per il suo attacco. La Juve ha certamente buoni giocatori e forse è un po’ avvantaggiata perché non gioca le coppe. Però poi non ne vedo altre, non vedo questo distacco enorme da non poter sognare di poter andare in Champions».

