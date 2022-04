Fiorentina, Piatek lancia la sfida: «Siamo forti, vogliamo l’Europa»

L’attaccante della Fiorentina Piatek ha lanciato la sfida in vista della corsa all’Europa League

Krzysztof Piatek, attaccante della Fiorentina, in una intervista a DAZN ha lanciato la sfida per la corsa all’Europa League in cui è invischiata anche la Lazio.

LE PAROLE – «Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo guardare alle prossime partite. Per Firenze e per la squadra questa è una grande occasione per andare in Europa. Siamo forti, dovremo fare bene le prossime partite».