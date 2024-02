Fiorentina-Lazio, Zauri: «È una gara delicata. I biancocelesti devono vincere per forza». Le parole del doppio ex in vista della sfida

Luciano Zauri, doppio ex di Fiorentina–Lazio, ha presentato la gara sulle pagine del Corriere dello Sport. L’ex calciatore ha parlato del campionato dei biancocelesti: “È una gara delicata. La Lazio deve vincere per forza se vuole provare a restare in corsa, ma anche la Fiorentina non può permettersi di perdere punti”.

Parlando degli allenatori, si è complimentato con Sarri per il secondo posto dello scorso anno, aggiungendo come l’obiettivo sia “difficilmente migliorabile”. E ancora, Zauri ha sottolineato il buon mercato condotto in estate dal club. Come spiegarsi allora le difficoltà di inizio stagione? Per Zauri sono da imputare alla Champions, che inevitabilmente toglie qualche punto.