Fiorentina Lazio, Sarri in emergenza: in difesa ha scelto lui accanto a Romagnoli

Fiorentina-Lazio, Maurizio Sarri in emergenza difensiva dopo la squalifica di Mario Gila: ecco la scelta del tecnico accanto a Romagnoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri deve fronteggiare un’importante emergenza difensiva in vista della sfida di lunedì tra Fiorentina e Lazio. Il tecnico infatti dovrà fare a meno di Mario Gila, espulso giovedì contro il Torino.

Al suo posto Sarri avrebbe scelto Casale per fare coppia con Alessio Romagnoli: il centrale ex Verona è in netto vantaggio sull’acciaccato Patric.