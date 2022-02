Lazio, ironia social sul possesso palla: «Non è la playstation» – VIDEO

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pizzico di ironia sul tanto possesso palla fatto dalla Lazio nel match di ieri contro la Fiorentina: il video

Il giorno dopo la vittoria con la Fiorentina per la Lazio è anche il momento dell’ironia sui social. Si gioca molto sul tanto possesso palla fatto dai biancocelesti e sulle parole «Questa non è la Playstation» di Maurizio Sarri in una conferenza di fine ottobre.

Insomma, ieri i giocatori della squadra capitolina si sono anche divertiti, mettendo in pratica il credo sarriano.