Fiorentina Lazio, Palladino: «Cataldi è MOLTO MOTIVATO, ci tiene a fare bene; la Lazio proverà a metterci in difficoltà»

Fiorentina Lazio, le parole di Palladino a DAZN: «La Lazio ci metterà in difficoltà, ma siamo pronti a fare una buona prestazione»

Raffaele Palladino ha parlato a DAZN prima di Fiorentina Lazio.

PAROLE – «Questa settimana è stata produttiva e positiva. È importante, dopo la chiusura del mercato che sono arrivati tanti giocatori nuovi avevamo bisogno di stare insieme e di crescere come squadra e individualmente. Ho avuto tanti input positivi in questa settimana. Devo motivare tutti. Il calcio è fatto soprattutto di motivazioni ed energia positiva. Bisogna dare fiducia ad ogni singola calciatore, io lo faccio con tutti quotidianamente. Diventare squadra è fondamentale e parte da ogni singolo. Se tutti danno il 100% si diventa squadra, noi siamo alla ricerca di quello. Sono convinto che faremo una grande prestazione. Cataldi? Danilo è carico e molto motivato. Ci tiene a fare bene. Ha una grande mentalità, dal primo giorno ha dato grande energia. Oggi ho fatto fatica a fare la formazione, potevano scendere tutti in campo. Siamo pronti e non vedo l’ora di giocare. La Lazio sicuramente ci metterà in difficoltà ma siamo pronti a fare una buona prestazione».