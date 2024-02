Fiorentina-Lazio, un nome più degli altri: ecco chi potrà essere decisivo

Nel match di questa sera tra Fiorentina e Lazio, Maurizio Sarri spera che il suo centrocampista migliora possa diventare decisivo

Il match di questa sera sarà fondamentale per continuare a rincorrere la Champions League, ma anche per arrivare in fiducia alla sfida di venerdì sera contro il Milan. E per vincere a Firenze Sarri avrà bisogno del miglior Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo nella gara contro il Torino ha fornito due assist, ma gli manca ancora il gol. Il numero 10 biancoceleste non segna dalla trasferta con il Sassuolo.